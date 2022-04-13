Владимир, , 16:25 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Rk.gov.ru

13 апреля выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом – на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 149 тыс. 299 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 142 тыс. 459 пациентов, в том числе 289 – за последние сутки.

За весь период скончались 3399 человек. Подтверждено три новых летальных случая.