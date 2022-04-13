Подгорица, 13 апреля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Всемирный банк (ВБ) понизил новый прогноз роста экономики Черногории в 2022 году до 3,6%.

Pixabay.com Рост экономики

В новом экономическом отчете по региону, который проинспектировало агентство Mina-business, Всемирный банк снизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Черногории на этот год на 2% по сравнению с 5,6% в январе.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП на 4,7 процента в 2023 году, что на 0,1 процента меньше январского прогноза.

В прошлом году ВВП вырос на 12,4 процента.

«Экономическое восстановление Черногории в прошлом году было устойчивым и поддерживалось возрождением туризма. Рынок труда также отреагировал на восстановление экономики, и финансовое положение значительно улучшилось», — говорится в сообщении Всемирного банка.

В отчете говорится, что Черногория приняла масштабную программу реформ «Европа сейчас», которая несет много возможностей, но также и значительные фискальные риски.