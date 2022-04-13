Москва, , 16:48 — REGNUM Из-за отсутствия других земельных участков социальные объекты решено было строить в Троицком лесу. Данный проект был внесен в генеральный план и поддержан жителями города, а протестует незначительная группа людей, возможно, не имеющая детей. Об этом заявил в среду, 13 апреля, руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, отвечая на вопрос ИА REGNUM, почему город не мог построить несколько небольших школ ближе к домам горожан.

Протестующие

«Был разработан генплан Троицка, все троичане участвовали в его обсуждении. В этом генплане предусмотрены школа, поликлиника, детсад именно в этом лесу учитывая, что других земельных участков нет. Генплан был разработан городом Троицком, город проводил общественные слушания. По результату общественных слушаний городом Троицком вместе с жителями было принято такое решение», — подчеркнул Жидкин.

Он также добавил, что затем был разработан проект планировки, который также проходил общественные слушания и был поддержан. Кроме того, из-за отсутствия других вариантов, по размещению школ на территории города, администрацией Троицка было принято данное решение, а департамент лишь выполняет функции Госзаказчика по строительству этого объекта. Также, по его словам, расстояние от дороги до этой школы около ста метров, она в лесу, но рядом с городской территорией.

«История вопроса такова, и об этом знают все горожане, и подавляющее большинство города поддерживает это решение. Но есть какая-то небольшая часть, у которых, наверное, детей нет, и они относятся к этому решению иначе. Но, это решение горожан на общественных слушаниях при разработке генплана и проекта планировки», — заключил чиновник.