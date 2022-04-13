Смоленск, 13 апреля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Несколько участков дорог подтоплено в Смоленской области по данным на 15:00 13 апреля. Данные опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

В Гагарине, где 10 апреля произошло подтопление 179 приусадебных участков и одного дома, вода постепенно уходит — за сутки уровень опустился на 28 см, хотя он попрежнему выше критического. Подтопленными остаются два приусадебных участка.

В Гагаринском районе остаются подтопленными два участка автодороги. В Дорогобужском районе в деревне Усвятье остаётся подтопленным участок дороги — вода выше уровня полотна на 20 см, также произошёл перелив воды на участке автодороги у деревне Полибино. За сутки уровень воды над полотном поднялся на 20 см.

В Духовищинском районе произошёл размыв участка автомобильной дороги Озерный — Вишневка. В Темкинском районе также произошёл перелив воды на участке автодороги у деревни Ильино.