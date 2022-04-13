Альметьевск, Татария, , 16:36 — REGNUM Полмиллиона рублей в надежде заработка на инвестициях перевел мошенникам житель города Альметьевска. Пострадавший с заявлением обратился в полицию, сообщает МВД по РТ.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По словам мужчины, в 2021 году он решил подзаработать на инвестициях. По совету знакомых горожанин обратился в инвестиционную компанию, специализирующуюся на биржевых сделках. Он связался с трейдером, от которого узнал, что заявленная доходность составит до 25% в месяц. Сначала потребовалась регистрация личного кабинета на платформе, а затем пополнение депозита и выбор тарифа. По высланным «помощником» реквизитам мужчина перевел 500 тыс. рублей. Поступившая сумма сразу же отразилась на платформе. Каждую неделю он видел рост процентов, но в декабре 2021 года вывести проценты не удалось, а в январе текущего года они и вовсе перестали поступать. Звонок с трейдером не увенчался успехом, никто не отвечал. Осознав обман, пострадавший обратился в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало, более 830 тыс. рублей перевела мошенникам 58-летняя жительница Бугульминского района Татарии.

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