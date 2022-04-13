Тамбов, , 16:21 — REGNUM В 2022 году первой площадкой проведения просветительской программы по благоустройству территорий «Городские практики» выбран Тамбов. Мероприятия состоятся при поддержке администрации Тамбовской области 11–21 мая, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Тамбов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В двухнедельном интенсиве примут участие архитекторы, сотрудники профильных департаментов, девелоперы, предприниматели и городские активисты из Тамбова и Тамбовской области. Организаторы отмечают, что они познакомятся с ключевыми темами и лучшими практиками в сфере устойчивого развития, обсудят вопросы вовлечения и работы с сообществами, рассмотрят особенности благоустройства прибрежных территорий. Спикерами станут профильные эксперты, в том числе выпускники программы Архитекторы. рф.

Программа пройдёт в очном и виртуальном форматах. В частности, практические семинары состоятся очно 17 – 21 мая: по итогам работы участники сформулируют предложения по развитию территории, подготовят предложения по озеленению и благоустройству.

В настоящее время открыта регистрация на программу «Городские практики».

Организаторы отмечают, что в 2022 году на право проведения программы претендовали 50 регионов, из них по итогам конкурсного отбора выбраны десять городов: кроме Тамбова, «Городские практики» пройдут в Архангельске, Благовещенске, Ельце, Новороссийске, Новосибирске, Пятигорске, Самаре, Таганроге, Тюмени.

Проект Архитекторы. рф реализуется фондом ДОМ. РФ по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина. Цель программы — обеспечить города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды.