Вашингтон, 13 апреля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Актёр сериала «Ривердейл» Кей Джей Апа ответил на слухи о его свадьбе с возлюбленной Кларой Берри. Об этом сообщил E! News.

Цитата из т/с «Ривердэйл». реж. Ли Толанд Кригер, Ли Роуз. 2017. США Актер Кей Джей Апа в роли Арчи Эндрюса

Ранее пользователи Сети предположили, что Апа тайно женился на Берри, так как в одном из своих постов в соцсетях он назвал мать его ребёнка «женой». В ответ на вопрос, действительно ли он женился, Кей Джей Апа сказал, что думает о браке: «Это на моём радаре».

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года у Кей Джей Апы родился первенец. Артист вместе с возлюбленной назвали сына Сашей Вай Кенети.