Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили Артема Беленко, который убил свою знакомую, преподавателя Технологического института, а затем отрубил у жертвы палец, чтобы получить доступ к ее социальным сетям и банковским счетам, сообщили 13 апреля в пресс-службе прокуратуры города.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на убийство 37-летний Беленко пошел из-за долга перед 33-летней Екатериной Антонцевой у которой он занял 2,6 млн рублей. Утром 21 октября 2020 года он пришел к ней в квартиру на улице Димитрова, избил, а затем задушил. После чего ампутировал у убитой палец правой руки, чтобы вскрыть по отпечатку смартфон и получить доступ к ее социальным сетям, а также имитировать социальную активность убитой в интернете, для создания себе алиби.

Преступник снял со счета жертвы 279 тыс. рублей и похитил из ее квартиры паспорт и имущество на общую сумму более 57 тыс. рублей.

Однако обмануть правоохранительные органы он не смог и вскоре был задержан. Его обвинили в п. «з» ч. 2 ст. 105, п. п. «в», «г» ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 325 УК РФ (убийство из корыстных побуждений, кража денежных средств с банковского счета и личных вещей потерпевшей, похищение у гражданина паспорта).

«Суд признал Артема Беленко виновным и по совокупности преступлений окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — подытожили в надзорном ведомстве, уточнив, что также суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск в 3 млн рублей от родственников погибшей.

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