Чебоксары, 13 апреля 2022, 16:16 — REGNUM В Чувашии направят средства на закупку комплекса для автоматизированного мониторинга социальных сетей. Соответствующее распоряжение подписал 13 апреля глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Средства в объёме 400 тыс. рублей выделяются из резервного фонда правительства Чувашии. Получателем является министерство образования и молодёжной политики.
«На приобретение программного комплекса автоматизированного мониторинга социальных сетей», — говорится в документе.
Резервные средства расходуются в рамках государственной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики».