Чебоксары, 13 апреля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Чувашии направят средства на закупку комплекса для автоматизированного мониторинга социальных сетей. Соответствующее распоряжение подписал 13 апреля глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Социальные сети

Средства в объёме 400 тыс. рублей выделяются из резервного фонда правительства Чувашии. Получателем является министерство образования и молодёжной политики.

«На приобретение программного комплекса автоматизированного мониторинга социальных сетей», — говорится в документе.

Резервные средства расходуются в рамках государственной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики».