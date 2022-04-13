Санкт-Петербург, 13 апреля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Степень готовности ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) «Северный полюс», которая строится в Петербурге, составляет 94%, об этом 13 апреля заявили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи».

АО «Адмиралтейские верфи» Платформа «Северный полюс»

Сегодня предприятие посетил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Во время визита он ознакомился с ходом строительства уникальной платформы.

На нынешнем этапе уже завершены швартовные испытания дизель-генераторов и генераторов, на сегодняшний день испытания продолжаются в отношении главного дизеля и винто-рулевого комплекса ЛСП.

Помимо этого специалисты зашивают и монтируют оборудование камбузного блока, а также осуществляют электро-монтаж пультов.

Предприятие ведёт строительство платформы по заказу Росгидромета. Соответствующий контракт подписан четыре года назад. Готовая ЛСП сможет прослужить более 25 лет.

Габариты судна составляют 83,1 м в длину, 22,5 в ширину. Водоизмещение ЛСП составляет 10 390 тонн, а мощность — 4200 кВт. Судно может двигаться со скоростью более чем в десять узлов.

«Одной из конкретных площадок международного научного взаимодействия призвано стать ледокольное судно «Северный полюс». Работая в формате действующей дрейфующей лаборатории, а там, по-моему, 16 лабораторий намечено создать, оно обеспечит самый широкий комплекс исследований — от донных отложений и льда до верхних слоев атмосферы», — оценил 13 апреля значимость проекта ЛСП президент Российской Федерации Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.