Бандар-Лампунг, Индонезия, , 16:08 — REGNUM Полиция Индонезии задержала в провинции Лампунг 40 участников демонстрации, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В Индонезии задержаны учащие старших классов и студенты, которые выступили против роста цен и переноса выборов.

Местное управление образования и культуры запретило школьникам и студентам участвовать в демонстрациях.

Всех задержанных участников демонстрации внесли в список и отправили домой.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи индонезийских студентов вышли на улицы в провинции Лампунг в Индонезии.

Читайте также: В Индонезии произошла новая акция протеста