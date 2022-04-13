Акция протеста в Индонезии: полиция задержала школьников и студентов
Бандар-Лампунг, Индонезия, 13 апреля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Полиция Индонезии задержала в провинции Лампунг 40 участников демонстрации, сообщает CNN Indonesia.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Индонезия
В Индонезии задержаны учащие старших классов и студенты, которые выступили против роста цен и переноса выборов.
Местное управление образования и культуры запретило школьникам и студентам участвовать в демонстрациях.
Всех задержанных участников демонстрации внесли в список и отправили домой.
Как сообщало ИА REGNUM, тысячи индонезийских студентов вышли на улицы в провинции Лампунг в Индонезии.
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