Чебоксары, , 16:08 — REGNUM Решение по уголовному делу в отношении криминального авторитета из Чувашии рассмотрел Четвёртый апелляционный суд, оставив приговор без изменений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 46-летний житель Чувашии, признанный виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Правоохранители установили, что в декабре 2002 года он получил статус так называемого «положенца», продвигая криминальные идеи и традиции, негласно управляя деятельностью лиц из криминальной среды Чувашии, а также контролируя сбор и расходование денег, в том числе полученных незаконно.

28 декабря 2021 года Верховный суд Чувашии назначил ему десять лет колонии строгого режима, который обжаловала сторона защиты. Дело рассматривалось Четвёртым апелляционным судом в Нижнем Новгороде.

«12 апреля 2022 года с учётом обстоятельств дела и позиции прокуратуры приговор суда оставлен без изменения и вступил в законную силу», — говорят в надзорном ведомстве Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, криминального «авторитета» задержали в декабре 2019 года, уголовное дело в отношении него рассматривали присяжные заседатели, признав его виновным. В МВД по Чувашии заявляли о проведении по уголовному делу свыше 50 обысков, изъятии 1,5 млн рублей, свыше 50 сотовых телефонов и двух травматических пистолетов.

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