Уфа, 13 апреля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Дефицита продовольственных товаров в Башкирии нет. Об этом 13 апреля сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM В супермаркете

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Министр торговли и услуг республики Алексей Гусев сообщил, что сотрудники ведомства каждый день ведут мониторинг основных групп социально значимых товаров.

Он также отметил, что выстраивание новых логистических цепочек и снижение валютных курсов позволяют стабилизировать цены, включая цены на продукты «борщевого набора», дефицита продукции в регионе нет.

Его слова подтвердил и вице-премьер — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.

«Запасы продовольствия на складах имеются в достаточном количестве», — приводит пресс-служба слова чиновника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии прогнозируют снижение цены на сахар.