Таллин, 13 апреля, 2022, 16:06 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Эстонское предприятие NPM Silmet обратилось в министерство экономики и коммуникаций страны с просьбой сделать исключение из санкций Евросоюза, разрешив ежемесячно ввозить из России до 450 тонн карбонатов редкоземельных металлов.

Об этом сообщил эстонский портал Postimees со ссылкой на местное агентство BNS.

NPM Silmet является единственным в ЕС занимающимся промышленной обработкой редкоземельных металлов предприятием. Silmet подчеркивает в своем обращении, что в числе его клиентов — производители высокотехнологичного оборудования из Европы и США, среди которых есть производители электроники и предприятия оборонной промышленности.

По сообщению предприятия, 70% сырья для изготовления редкоземельных металлов сейчас поставляется из Российской Федерации, а альтернативному производителю из США требуется время на то, чтобы привести свои производственные мощности в соответствие с потребностями.

Санкции, введенные Евросоюзом против России и Белоруссии в 2022 году, позволяют странам-членам ЕС при необходимости делать исключение для покупок, импорта или транспорта природного газа и нефти, в том числе рафинированных нефтепродуктов, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды.

Страна может также ходатайствовать об исключении в том числе для покупок, импорта или транспорта фармацевтической, медицинской и сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также в гуманитарных целях.