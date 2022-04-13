Москва, 13 апреля 2022, 16:05 — REGNUM Видеохостинг YouTube заблокировал канал телешоу «Вечерний Ургант». Об этом 13 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране», — говорится в предупреждении на канале программы. Причина блокировки не уточняется.
Ранее в работе видеохостинга был зафиксирован сбой. Неполадки появились у пользователей из разных стран, однако самый масштабный сбой был в США.
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