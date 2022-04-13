Москва, 13 апреля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Рубль во многих странах мира, и прежде всего, в тех странах, которые не хотят зависеть от решений США, уже прозвали «газовой валютой» после того, как президент России Владимир Путин поручил Газпрому продавать газ иностранным покупателям за рубли, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

«Евросоюз не осуществляет централизованных закупок газа, это делают сами страны ЕС. Венгрия уже согласна платить за газ в рублях, такую возможность рассматривает Словакия. Однако в практическом плане поставок газа за рубли пока не осуществлялось.

Полагаем, что с Евросоюзом расчёты за поставленный газ будут осуществляться, за исключением расчётов с теми странами, которые не возражают оплачивать газ рублями, по-прежнему в евро, которые будут переводиться на специальные счета в «Газпромбанке», а банк будет конвертировать евро в рубли.

Такая мера, с одной стороны, позволит частично разблокировать золотовалютные резервы России, которые «зависли» в ЕЦБ и ряде центральных банков европейских стран, с другой – проводить политику отказа от доллара и ограничений на использование евро в международных расчётах.

В случае, если Евросоюз решится на ввести нефтяное эмбарго, российские поставщики перенаправят нефть в Юго-Восточную и Южную Азию. И здесь снова возникнет вопрос о том, в какой валюте осуществлять оплату за поставки газа.

Не исключено, что с Китаем и Индией расчёты будут происходить в национальных валютах. И такая мера поможет ускорить процесс отказа от доллара как минимум в странах БРИКС, поскольку все участники этой группы хотят «подстраховаться» от возможных ограничений США.

Также не исключено появления новой наднациональной валюты в группе БРИКС, возможно, что это будет цифровая валюта. Пока рубль рано называть «газовой валютой».

Однако в будущем его роль в международных расчётах, равно как и других валют группы БРИКС, будет возрастать, что приведёт к уменьшению влияния доллара США не только во внешней торговле, но и в мире в целом. Скорее всего, результаты таких перемен мир увидит в ближайшие пять лет», — пояснила эксперт.

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