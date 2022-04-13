Бухарест, , 16:03 — REGNUM Полиция уезда Ботошани на северо-востоке Румынии задержала 91-летнего местного жителя, управлявшего без водительского удостоверения автомобилем, на котором были установлены фальшивые государственные номера. Об этом 13 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Арест Victor

Как утверждают правоохранители, в ходе проверки выяснилось, что практически все заводские координаты узлов и деталей указанного автомобиля были перебиты, а само транспортное средство числится в угоне.

При этом задержанный гражданин не смог внятно объяснить ситуацию.

Ведется расследование. Если вина престарелого нарушителя будет полностью доказана в суде, ему грозит до двух лет лишения свободы.