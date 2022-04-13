Сургут, Югра, 13 апреля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) выясняют законность покупки катера местным «Горводоканалом». Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна».

velvette-marine. com Velvette 24 Euphoria

Прокуратурой Сургута организована проверка по факту приобретения муниципальным предприятием «Горводоканал» катера Velvette 24 Euphoria у фирмы «Вельветте Марин» из Казани. «Практичный и безупречно стильный катер. Создан для идеального семейного отдыха», — говорится на сайте производителя о данном катере. Судно оборудовано каютой, столовой с диваном, кухней и местом для загара. В «Горводоканале» изданию пояснили, что катер за 2,5 млн рублей нужен для слежения за состоянием очистных канализационных коллекторов.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о закупках товаров отдельными видами юридических лиц», — сообщили изданию в прокуратуре Сургута.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону ремонт одного из кабинетов в здании городской администрации обойдётся более чем в 7,7 млн рублей.