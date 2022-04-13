Таллин, 13 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Эстонский теннисный союз отмечает свой 100-летний юбилей и в честь этого события вместе с почтой Эстонии выпустил марки, на которых изображены две сильнейшие теннисистки страны — Анетт Контавейт и Кайа Канепи.

(сс) marijana1 Теннис

Об этом сообщило гостелевидение страны ETV в специальном репортаже.

Дизайнер марок Индрек Ильвес, напечатаны они в типографии Vaba Maa тиражом 12 000 экземпляров. Блок состоит из двух марок, номиналом по 1,9 евро, подходит для международной пересылки.

В презентации юбилейных марок приняла участие самая известная теннисистка Эстонии, 6-я ракетка мира Анетт Контавейт.

История эстонского тенниса богата великими личностями, от Тоомаса Лейуса, победителя юниорского Уимблдона в начале 1960-х годов, до Кайи Канепи и Анетт Контавейт, которые на сегодня входят в мировую теннисную элиту.

В июле 1922 года членами-основателями Эстонского союза тенниса были всего пять клубов. На сегодня союз насчитывает 70 клубов или около 10 000 любителей этого вида спорта. Всего в Эстонии более сотни крытых и двух сотен открытых кортов.