Сочи, Краснодарский край, 13 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края из-за заморозков на 14, 15 и 16 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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По прогнозу, ночью и утром «местами в крае (исключая Черноморское побережья) ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — 1…-2°».

Также штормовое предупреждение объявлено на территории горной части региона (кроме Сочи) в связи с опасностью схода лавин — на период с 18:00 13 апреля до 18:00 14 апреля.

Ещё одно штормовое предупреждение действует на Кубани 13–14 апреля из-за прогнозируемых сильных дождей. В регионе ожидается гроза, град, сильный ветер, в Мостовском и Лабинском районах ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штормовое предупреждение на 13 и 14 апреля было объявлено в Сочи.