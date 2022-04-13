Москва, , 18:46 — REGNUM В России при поддержке нацпроекта «Экология» продолжается всероссийская онлайн-олимпиада по экологии и окружающему миру. Её участниками стали уже свыше 400 тысяч школьников 1−6 классов.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Данная олимпиада, стартовавшая с 5 апреля на платформе Учи. ру, знакомит школьников с правилами безопасного поведения на природе и вовлекает детей, их родителей и учителей в зеленую повестку. Онлайн-соревнование продлится до 25 апреля. Участие в олимпиаде бесплатное. Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.

Экопросветительская инициатива рассказывает детям о механизмах влияния человека на природу и учит принципам бережного отношения к окружающему миру. Задания олимпиады сделаны в игровой форме — такой формат развивает познавательный интерес учеников к дальнейшему получению знаний в области экологии.

Даты проведения олимпиады выбраны не случайно: 15 апреля во всем мире отмечают День экологических знаний. Для поддержки экологического просвещения, в частности онлайн-олимпиады по экологии, с 5 по 25 апреля волонтеры по всей стране проводят для школьников экологические уроки «Экология начинается с тебя». Материалы для урока подготовлены командой Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!».

В день старта всероссийской олимпиады, 5 апреля, в ряде регионов отметился такими экологическими уроками, которые провели волонтеры-экологи всероссийского движения «Делай!»: мероприятия прошли в Москве, Свердловской, Тамбовской, Челябинской, Тульской областях и в республике Крым.

«Задумка организаторов олимпиады — АНО «Национальные приоритеты» и портала «Учи. ру» — была в том, чтобы в нестандартной форме подойти к экологическому просвещению молодежи, к будущим лидером. У нас в школах есть экоуроки, есть экочасы, посвященные экологической тематике, но это, наверное, для современной молодежи и школьников не совсем интересно. И основная задача была — говорить не про экологию, как науку, как курс биологии в средней и младшей школе, а чтобы через решение практических задачек ребята знакомились с проблемами экологической тематики, которые нас окружают. Будь то внедрение раздельного сбора отходов или использование альтернативных источников энергии, либо — применение наилучших доступных технологий при работе крупных промышленных организаций)», — пояснил председатель всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» Андрей Руднев.

До 25 апреля любой желающий может стать экопросветителем и присоединиться ко всемирному Дню экологических знаний, проведя урок. За проведение экоурока волонтер получит именную благодарность. Инструкция по проведению урока доступна в личном кабинете на официальном сайте движения «Делай!» ecodelai. ru.

За первую неделю участие в олимпиаде приняли 444 514 тыс. школьников. Наиболее увлеченными экологической инициативой оказались ученики из Москвы, Московской, Челябинской и Новосибирской областей, а также из республик Татарстан и Дагестан.

Онлайн-состязание продлится на сайте ecomir. uchi. ru до 25 апреля. Принять участие в нем может любой школьник с 1 по 6 класс. Организаторы олимпиады ожидают, что в экологическую повестку окунутся еще больше школьников со всей страны.

Напомним, национальный проект «Экология» — один из реализуемых в России крупномасштабных национальных проектов, который стартовал в 2019 году. Ключевые цели — охрана окружающей среды, в том числе, утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.

Всероссийскую онлайн-олимпиаду по экологии проводят образовательная онлайн-платформа Учи. ру и АНО Национальные приоритеты при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии и Министерства просвещения России.

Также поддержку оказывают: всероссийская организация волонтеров-экологов «Делай», Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха», волонтеры Ассоциации волонтерских центров, Российское движение школьников (РДШ), экоотряд АРТЕКа.

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