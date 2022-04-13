Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил три уголовных дела о получении взяток в отношении сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД, а также иных лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 апреля в ведомстве.

Godekan.com Уголовное дело

Следователи полагают, что с 2017 года по 2020 год подозреваемые регулярно получали взятки от водителей транспортных средств, следовавших по федеральной трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. Незаконный доход оборотней в погонах превысил 14 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела задержаны 26 лиц, среди них — десять действующих сотрудников полиции, ряд бывших сотрудников органов внутренних дел и гражданские лица, участвовавшие в преступной схеме. В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Техника отправлена на судебно-технические экспертизы.

В ближайшее время будет решён вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Следственные действия продолжаются.