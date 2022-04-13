Берлин, 13 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выразила сожаление в связи с отказом Киева принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом 13 апреля в ходе брифинга заявил представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

Анналена Бербок

«Я сожалею об этом. Мы вместе обсуждали эту поездку», — привёл представитель МИД слова Бербок.

Она также считает, что эта поездка «была бы целесообразной».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хотел вместе с лидерами восточноевропейских стран поехать на Украину. Однако в Киеве посчитали его приезд нежелательным, в связи с чем политику пришлось отменить визит.

Издание Bild со ссылкой на источник в правительстве Украины пояснило, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять президента ФРГ в Киеве объясняется «тесными связями Штайнмайера с Россией в последние годы, в том числе в качестве министра иностранных дел — с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым».

Читайте также: Зеленский обиделся на Штайнмайера и отказывается с ним встречаться

Кроме того, Штайнмайер «был большим приверженцем газопровода «Северный поток — 2» и считается архитектором дружелюбной по отношению к России политики». Из-за этого Зеленский обижен на Штайнмайера.