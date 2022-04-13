Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, по состоянию на 15:30 по мск котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent растут на 1,58%, до 106,3 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

«Продолжая сгущать тучи над российским энергетическим экспортом, политики Запада вновь оживляют опасения трейдеров относительно объемов предложения со стороны России.

Более того, в цены невольно закладываются такие аспекты, как отказ ряда перевозчиков работать с нашей страной и невозможность для ряда контрагентов оплатить поставки из России, а также повышение стоимости транзита нефти через Суэцкий канал.

К тому же из Китая продолжают приходить позитивные сигналы, дающие надежду на скорое снятие антипандемийных ограничений.

Впрочем, ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США будет сдерживать рост нефтяных котировок», — пояснил эксперт.

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