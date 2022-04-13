Нижний Тагил, Свердловская область, 13 апреля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области на рабочем месте скончался сотрудник «Уралвагонзавода». Информацию подтвердили на предприятии.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи

По данным СМИ, 13 апреля наладчик кузнечно-прессового оборудования потерял сознание. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. На предприятии создали комиссию, которая расследует обстоятельства трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года на рабочим месте на «Уралвагонзаводе» скончался слесарь. Он потерял сознание во время осмотра оборудования.