Яссы, Румыния, 13 апреля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Сотни людей были эвакуированы в результате масштабного пожара в многоквартирном доме в городе Яссы на северо-востоке Румынии. Об этом 13 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Dave Hogg Пожар

По предварительным данным, возгорание произошло в подвале здания. Огонь быстро распространился на десятки квартир.

Оперативно прибывшим на место происшествия огнеборцам понадобилось несколько часов для того, чтобы полностью ликвидировать пожар. Строению причинен значительный ущерб.

Жертв нет. Причины инцидента выясняются.