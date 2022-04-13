Казань, 13 апреля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Татарии задержали группу лиц по подозрению в сбыте поддельных денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Всего установлено 18 фактов оплаты фальшивыми деньгами, сообщает МВД по РТ.

40.мвд.рф Проверка купюр номиналом пять тысяч рублей

Оперативники выяснили, что организатором является 22-летний житель Казани, приобретавший поддельные купюры в интернете путем получения их в виде «закладок», расположенных в одном из районов столицы Татарии. Затем он вместе с остальными членами группы сбывал купюры в торговых точках Казани и Зеленодольска.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашские полицейские в декабре 2021 года задержали двух жителей Казани, которых подозревали в сбыте фальшивых купюр на территориях Чебоксар, Казани и Йошкар-Олы.

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