Екатеринбург, , 15:55 — REGNUM В Екатеринбурге перекроют движение транспорта на перекрестке улиц Московской и Куйбышева. Такая мера связана с ремонтом трамвайных путей. Об этом сообщили в городской администрации.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

Чтобы минимизировать дискомфорт для пассажиров и автомобилистов, работы пройдут в сжатые сроки в праздничные дни. Ограничения будут действовать с 1 по 4 мая. На это время изменят маршрут трамваи №32 и 33. Объезд перекрестка организуют по улицам Радищева, Шейнкмана и Большакова.

В мэрии подчеркнули, что ремонт трамвайных путей является необходимой мерой. Проведение работ призвано повысить безопасность и качество пассажирских перевозок.