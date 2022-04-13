Лондон, , 15:58 — REGNUM От покупку стали в России решили отказаться британские власти: запрет на импорт вступает в силу завтра, 14 апреля, заявила 13 апреля британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

Раскалённая сталь Фото: Пресс-служба ММСК

В её официальном заявлении сказано, что Лондон с 14 апреля запретит «импорт российских железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов».

Это решение является составной частью антироссийских санкций, введённых Лондоном после начала Россией специальной военной операции на Украине.

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