Ульяновск, , 15:54 — REGNUM Ульяновская область продолжает получать лекарства для ковидны больных и вакцины. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам заседания оперативного штаба ведомство отмечает, что на склад государственной аптеки Ульяновской области поступило 14,5 тыс. упаковок противовирусного препарата «Арбидол» для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом.

Кроме того, получено 750 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» для профилактики коронавируса среди подростков и более 112 тыс. тестов на COVID-19.

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Напомним, что первую партию вакцины для несовершеннолетних в Ульяновскую область доставили в январе 2022 года в объёме 720 доз.

Отметим, что на 8 апреля прививку от COVID-19 сделали более 704 тыс. жителей, уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области составлял 53,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе официально выявлено 200 179 случаев заражения коронавирусом, вылечились 192 378 человек, умерли 4602 ковидных больных. С начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 006 023 лабораторных исследования на коронавирус.

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