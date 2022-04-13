Ульяновск, 13 апреля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Ульяновская область продолжает получать лекарства для ковидны больных и вакцины. Об этом сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По итогам заседания оперативного штаба ведомство отмечает, что на склад государственной аптеки Ульяновской области поступило 14,5 тыс. упаковок противовирусного препарата «Арбидол» для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом.

Кроме того, получено 750 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» для профилактики коронавируса среди подростков и более 112 тыс. тестов на COVID-19.

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Напомним, что первую партию вакцины для несовершеннолетних в Ульяновскую область доставили в январе 2022 года в объёме 720 доз.

Отметим, что на 8 апреля прививку от COVID-19 сделали более 704 тыс. жителей, уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области составлял 53,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе официально выявлено 200 179 случаев заражения коронавирусом, вылечились 192 378 человек, умерли 4602 ковидных больных. С начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 006 023 лабораторных исследования на коронавирус.