Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,57%, до 80,13 рубля. Евро прибавляет 0,86%, торгуясь по 86,96 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня в первой половине дня российская валюта пыталась укрепиться, отыгрывая техническое усиление позиций рубля на международном фондовом рынке Форекс.

Однако в последние часы на фоне ряда негативных заявлений российских чиновников, стремящихся «подстелить соломку» для себя в свете ожидаемых отчетностей по итогам квартала, полугодия и года, покупки доллара и евро активизировались.

Дополнительно поддерживают спрос на евро и доллары рекордные значения инфляции, которые подразумевают ужесточение монетарной политики регуляторов. Несмотря на то, что мировые цены на сырье выглядят позитивно, а все угрозы отказа от российских поставок пока остаются дутыми, спекулянты тонко чувствуют эмоциональный фон.

Не исключено, что сейчас, несмотря на все явно негативные прогнозы такого противостояния, мы увидим новую атаку на курс рубля, которую поддержат словесными интервенциями западные политики.

Но это, вероятно, вынудит ЦБ РФ приостановить снятие ограничений, и давление продаж экспортеров вскоре вернет котировки в зону ниже 80 рублей за доллар», — считает эксперт.

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