Белград, 13 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Велогонщики из России и Белоруссии смогут участвовать в соревнованиях, организованных Балканским союзом велоспорта. Об этом 13 апреля заявил президент организации Владимир Куваля.

Велогонщики

«Я принял решение, что отныне граждане России и Белоруссии смогут участвовать в балканский гонках без ограничений», — приводит слова Куваля ТАСС.

Он добавил, что российские и белорусские велогонщики будут частью Балканского союза велоспорта.

Напомним, 1 марта Международный союз велосипедистов (UCI) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.