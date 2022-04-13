Уфа, 13 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Более 720 тысяч кв. метров жилья возвели за три месяца текущего года в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Строительство жилья

Данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона.

Сообщается, что строительный комплекс Башкирии по результатам первого квартала текущего года демонстрирует устойчивое развитие. Так, в республике с января по март было построено 728,8 тысяч кв. метров жилья. Это на 4,9% больше уровня прошлого года.

По словам управляющего региональным отделением Центрального банка России Марата Кашапова, по объёмам проектного финансирования Башкирия занимает 13-е место в России.

Председатель ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов сообщил, что взаимодействие с банками продолжается в нормальном режиме. При этом все вопросы быстро решаются на постоянных встречах и рабочих совещаниях с работниками банков.

«Мы видим стабильную работу строительной отрасли, хорошие темпы ввода жилья. Задача – сохранить положительную динамику. Все механизмы и ресурсы для этого есть», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радий Хабиров.