Париж, , 15:52 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон изложил свое видение основных цифровых американских платформ и их влияния на общество, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон

Глава государства критикует социальные сети за привыкание и вредные для общества аспекты.

«Во-первых, это тема социальных сетей. Многие из них сегодня американские. Мы должны без колебаний рассмотреть вопрос о демонтаже монополии», — предупреждает Эммануэль Макрон.

«В демократическом обществе не должно быть анонимности. Нельзя ходить по улице в капюшоне. В Интернете люди позволяют себе, потому что они скрыты за никнеймом, произносить самые ужасные мерзости», — отмечает Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 депутатов французского парламента написали открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону, призывая к санкциям против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ограничениям в отношении должностных лиц движения.

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