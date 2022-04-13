13 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 17:14 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили встречу избранного президента страны Юн Сок Ёля с экс-главой государства Пак Кын Хе.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным южнокорейских СМИ, 12 апреля избранный президент Южной Кореи встретился с экс-главой государства Пак Кын Хе в ходе региональной поездки.

Юн Сок Ёль сказал, что сожалеет о своих плохих отношениях с Пак, которые начались, когда он был членом специальной группы прокуратуры, расследовавшей в 2016 году коррупционный скандал с участием Пак Кын Хе и её подруги Чхве Сун Силь, который в итоге привёл к импичменту и тюремному заключению.

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Он также пригласил экс-президента на церемонию инаугурации. В свою очередь, Пак Кын Хе пообещала присутствовать на мероприятии, если ничто не помешает этому.

Пак Кын Хе Официальное интернет-представительство президента России

Напомним, что в декабре прошлого года нынешний президент Мун Чжэ Ин помиловал Пак Кын Хе, которая отбывала 22-летний тюремный срок с марта 2017 года после того, как её отстранили от должности по обвинению в коррупции и превышении полномочий. В марте после нескольких месяцев лечения в больнице экс-президент вернулась в родной город.

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«Не нужно цепляться за прошлое. Глядя на то, что стороны не держат друг на друга обид, будущее избранного президента кажется светлым», — пишет okoe***.

«Юн Сок Ёль смог прийти к власти благодаря жертве Пак Кын Хе. Надеюсь, что они объединят усилия, чтобы искоренить коррупцию и восстановить свободную демократию», — надеется wlsr***.

Юн Сок Ёль Верховная прокуратура Республики Корея

«Обвинение было обоснованным. За что он извинился?» — недоумевает psih***.

«Будучи прокурором, он обвинил человека в совершении преступления, а будучи избранным президентом, — извинился… Считаю, что как глава государства он не должен был этого делать», — отмечает shin***.

«Это безумие», — считает ophe***.

«Все ведь было по закону. Почему тебе жаль преступника?» — интересуется tkdg***.

«Это издевательство над теми, кто выходил на демонстрации со свечами», — считает rkwh***.

«Это была встреча двух дураков», — пишет stat***.

«А что насчет здравого смысла?» — интересуется dira***.

«Давайте забудем о прошлом и откроем свои сердца светлому завтра», — предлагает ssbb***.

«Мне жаль тех, кто голосовал за Юна», — пишет rlaw***.

«А можно аннулировать свой голос на президентских выборах?» — интересуется hoh6***.

«Мне жаль, что человек, работавший в судебном учреждении, встретился с женщиной, которая не заплатила за свои преступления…» — сожалеет knyo***.

«Хм, а Пак Кын Хе может принести пользу», — предполагает blac***.

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