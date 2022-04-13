Москва, 13 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. На реализацию программы туристического кешбэка дополнительно выделено 3,5 млрд руб. Общий объем финансирования программы составит 8,5 млрд рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Очередной этап программы туристического кешбэка был рассчитан до 30 апреля, но Ростуризм хотел закончить уже 9 апреля, поскольку выделенные на него средства были израсходованы.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин решил продлить программу до 15 апреля и объявил о дополнительном финансирования программы. По оценкам специалистов туристического рынка, для реализации программы в полной мере может потребоваться до 10 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический кешбэк для отдыха на Дальнем Востоке необходимо увеличить в два раза, считаает президент России Владимир Путин.

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