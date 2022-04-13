Черкесск, 13 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии с 12 апреля резко изменилась погода. После теплой и даже не по-весеннему жаркой погоды наступило похолодание. В ряде районов республики прогнозируют ночные и утренние заморозки, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В связи с неблагоприятными погодными условиями чрезвычайное ведомство объявило экстренное предупреждение на ближайшие три дня.

Free-Photos Заморозки

«Ночью и утром 13, 14 и 15 апреля в северных и центральных районах Карачаево-Черкесии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 3°C», — говорится в сообщении.

Заморозки могут повредить косточковым культурам, так как в это время уже цветут абрикосы, вишня, черешня. Аграрии в целях предупреждения гибели будущего урожая проводят возможные работы в садах, в том числе окуривая деревья дымом.

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