Донецк, , 15:46 — REGNUM Ленинский район Донецка обстрелян украинскими силовиками. Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Система залпового огня «Град»

В 14:55 с украинских позиций в Красногоровке был открыт огонь в сторону Ленинского района Донецка. Боевики применили установку «Град», выпустив из неё по городу десять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР российские следователи обнаружили заброшенный пункт дислокации украинской войсковой части.