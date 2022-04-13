Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Ростовской области по делу о получении взяток задержали 26 сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД, включая руководство и гражданских лиц. Об этом 13 апреля журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Сотрудниками ГУСБ МВД России во взаимодействии с ФСБ России пресечена противоправная деятельность ряда должностных лиц Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 (с дислокацией в городе Аксай) ГУ МВД России по Ростовской области. Они подозреваются в неоднократном получении взяток, сопряженных с вымогательством», — цитирует Волк агентство ТАСС.

По её словам, результатом проведения 95 обысков по месту жительства и на рабочих местах стало задержание 26 подозреваемых.

Под следствие попали более десяти полицейских.

ИА REGNUM сообщало, что ранее портал 1rnd. ru со ссылкой на собственные источники уточнил, что в Ростовской области после массовых обысков задержаны более 30 сотрудников дорожной полиции, в том числе командир Донского батальона ДПС №1. Ещё более 80 сотрудников следователи вызвали на допрос.