За сутки лечение от COVID-19 завершили 348 жителей Волгоградской области
Волгоград, 13 апреля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки выписаны 348 жителей с выздоровлением после COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в федеральном оперативном штабе. Госпитализировано 74 новых ковид-пациента.
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Экспресс-тест на COVID-19
С начала пандемии в Волгоградской области зарегистрирован 212 531 случай заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 202 467 человек.
От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 6 780 пациентов, в том числе смерть пяти жителей подтверждена за минувшие сутки.