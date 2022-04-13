Волгоград, 13 апреля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки выписаны 348 жителей с выздоровлением после COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в федеральном оперативном штабе. Госпитализировано 74 новых ковид-пациента.

Https://www.volgograd.ru/ Экспресс-тест на COVID-19

С начала пандемии в Волгоградской области зарегистрирован 212 531 случай заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 202 467 человек.

От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 6 780 пациентов, в том числе смерть пяти жителей подтверждена за минувшие сутки.