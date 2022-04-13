Берлин, , 15:51 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц был в Киеве в феврале, повторять свой визит на Украину он пока не намерен. Об этом политик заявил 13 апреля в интервью радиостанции RBB.

Олаф Шольц (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

Глава германского правительства напомнил, что его поездка в Киев состоялась за несколько дней до того, как Россия начала на Украине военную спецоперацию. Он рассказал, что часто говорит по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Вряд ли найдется какой-либо глава государства или правительства, который поддерживал бы со мной столь интенсивные контакты», — сказал Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Германии заявили, что не хотят немедленного введения эмбарго на поставки российских энергоносителей.

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