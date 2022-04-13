Берлин, , 15:44 — REGNUM Российская сторона пока не предоставила Германии уточнений по возможной оплате за поставки газа в рублях. Об этом 13 апреля на брифинге заявила представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она напомнила, что президент России Владимир Путин поручил Газпрому в течение определённого времени разработать точные правила, как будет происходить оплата за поставки в рублях.

«Они пока не были представлены», — утверждает представитель ведомства, слова которой цитирует ТАСС.

При этом она подчеркнула, что в любом случае Берлин намерен продолжать платить в евро.

«Мы исходим из того, что соглашения будут действовать так, как они заключались», — отметил представитель правительства Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести платежи за газ для недружественных стран в рубли. Новый порядок расчётов за поставки российского газа определялся с 1 апреля. При этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приобретение российского газа за рубли является отступлением от европейских антироссийских санкций.

Читайте также: Новак рассказал, когда ожидается первая оплата за российский газ в рублях

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек считает, что решение России перейти на рубли при поставках газа «недружественным странам» является нарушением действующих контрактов.

Ранее по теме: Фон дер Ляйен назвала оплату за газ в рублях отступлением от санкций