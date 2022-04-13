Козельск, Калужская область, 13 апреля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Козельском районе к девяти годам колонии строгого режима приговорена 39-летняя женщина за убийство своей знакомой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области

Kaluga.sledcom.ru Орудие убийства

Установлено, что в ноябре 2021 года осужденная, распивая спиртное в своем доме со знакомой, в результате конфликта нанесла ей кухонным ножом ранения в область грудной клетки. Потерпевшая скончалась. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая от дачи показаний отказалась.

Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимой, на основании которых ей назначено наказание в виде лишения свободы.