Рига, , 15:43 — REGNUM Во втором по значимости и населению городе Латвии Даугавпилсе на День Победы 9 мая возложение цветов к памятникам, посвященным советской армии, не будет ограничено. Об этом заявил председатель городской думы Андрей Элксниньш, сообщил латвийский портал bb. lv.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сомневаюсь, что для возложения цветов возле памятников требуется разрешение самоуправления. В Даугавпилсе будут возлагать цветы, и никакие ограничения не помешают этому», — сообщил Элскниньш на традиционной пресс-конференции городских властей.

В Латвии парламентом страны в срочном порядке утверждены новые нормы, которые предусматривают, что у памятников советского периода нельзя проводить массовые мероприятия, но индивидуальное возложение цветов не ограничивается.

По словам Элскниньша, самоуправление будет действовать в соответствии с законодательством.

Ранее власти Даугавпилса отказались вывешивать у здания мэрии флаг Украины, сообщив, что достаточно трех: местного самоуправления, Латвии и Европейского союза.

Даугавпилс — крупнейший город юго-восточной части Латвии и второй по населению и значимости после столицы. Население – 82 000 человек.

По данным за 2021 год, в этом городе самая высокая доля русских среди жителей городов Латвии — 48,1%. По состоянию на 1 января 2022 года в Латвии проживала 51 495 граждан России. В апреле 2022 года Латвия в принудительном порядке закрыла расположенное здесь генконсульство РФ.