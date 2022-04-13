Рига, 13 апреля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Во втором по значимости и населению городе Латвии Даугавпилсе на День Победы 9 мая возложение цветов к памятникам, посвященным советской армии, не будет ограничено. Об этом заявил председатель городской думы Андрей Элксниньш, сообщил латвийский портал bb. lv.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

«Сомневаюсь, что для возложения цветов возле памятников требуется разрешение самоуправления. В Даугавпилсе будут возлагать цветы, и никакие ограничения не помешают этому», — сообщил Элскниньш на традиционной пресс-конференции городских властей.

В Латвии парламентом страны в срочном порядке утверждены новые нормы, которые предусматривают, что у памятников советского периода нельзя проводить массовые мероприятия, но индивидуальное возложение цветов не ограничивается.

По словам Элскниньша, самоуправление будет действовать в соответствии с законодательством.

Ранее власти Даугавпилса отказались вывешивать у здания мэрии флаг Украины, сообщив, что достаточно трех: местного самоуправления, Латвии и Европейского союза.

Даугавпилс — крупнейший город юго-восточной части Латвии и второй по населению и значимости после столицы. Население – 82 000 человек.

По данным за 2021 год, в этом городе самая высокая доля русских среди жителей городов Латвии — 48,1%. По состоянию на 1 января 2022 года в Латвии проживала 51 495 граждан России. В апреле 2022 года Латвия в принудительном порядке закрыла расположенное здесь генконсульство РФ.