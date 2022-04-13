Санкт-Петербург, 13 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на продажу выставлен бизнес-центр возле Балтийского вокзала, его можно приобрести за 390 млн рублей. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Панорамный режим «Яндекс карт» Бизнес-центр «Балтийский порт»

Аукционная площадка проведёт торги по объекту 31 мая 2022 года. Здание в семь этажей и площадью в 7,9 тыс. кв. м принадлежит ООО «Балтийский порт», чья 100%-ная доля как раз и выставлена на торги.

«Фактически, мы предлагаем инвестору приобрести готовый и понятный продукт — арендный бизнес. Приобретая коммерческую недвижимость с действующими арендаторами, новый владелец получает возможность максимально быстро обеспечить себе возврат инвестиций и без дополнительных вложений начать получать доход», — заявила заместитель руководителя Департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

Расположение бизнес-центра влияет на привлекательность лота для потенциальных покупателей. Рядом расположены основные городские магистрали – проспект Стачек, набережная Обводного канала. Несомненным достоинством является и наличие по близости станций метро «Балтийская» и «Нарвская». К тому же состояние БЦ оценивается как хорошее.

Большая часть помещений сдаётся в аренду. Средний годовой доход от этого составляет порядка 62,5 млн рублей. Заявки на участие в торгах будут принимать до 27 мая.