Москва, 13 апреля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Министр культуры России Ольга Любимова полагает, что отменить российскую культуру за рубежом нельзя. Культурный обмен в будущем возобновится, заявила она 13 апреля в интервью телеканалу «Россия 24».

Фото: Даниил Артемьев, пресс-служба Минкультуры России Ольга Любимова

По её словам, даже в условиях внешнего давления в российских театрах всё равно работают зарубежные специалисты. Они остаются в Санкт-Петербурге, в Михайловском театре, в Мариинском, а также в Большом театре в Москве. Несмотря на колоссальное давление, эти люди хотят работать в России.

«Никакой отмены культуры быть не может. Мы просто ее сохраним очень бережно и трепетно. Это нам привычное состояние. А потом, я надеюсь, мир как-то поменяется, изменится», — сказала Любимова.

Она добавила, что работа продолжится в форме, возможной для гармоничного существования артистов и деятелей культуры на сцене или в музее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов призвал объявить бойкот деятелям культуры, которые выступили против проведения специальной военной операции России на Украине.

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